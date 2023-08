Forte inundação afecta a zona das Avenidas Novas, em Lisboa

O Expresso confirmou junto do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa tratar-se de uma rutura na canalização. Pelas 19h20 estavam oito elementos no local.

Transeuntes, comerciantes e moradores foram na tarde desta quinta-feira surpreendidos por uma forte inundação na zona das Avenidas Novas, em Lisboa. Passeios e vias de trânsito ficaram submersos devido ao que será uma grave ruptura nas condutas de água, tal como testemunham vídeos recolhidos pelo Expresso no local e outros colocados por utilizadores na rede social X (antigo Twitter).

Segundo relatos dos comerciantes, a água atingiu também algumas das lojas no Centro Comercial Campo Pequeno, nos andares subterrâneos da Praça de Touros.

O transito está cortado na Avenida da República (sentido Saldanha-Entrecampos), embora continue a circulação no túnel, e na João XXI.

A intervenção para regularização do trânsito e da situação pode durar dias, dado que houve um levantamento do pavimento e a zona tenha de ser intervencionada, embora ainda seja prematuro avaliar, diz José Marques do Regimento de Sapadores Bombeiros.