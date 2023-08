Unidade de contra-terrorismo da PJ investigou pista de ‘lobo solitário’ com problemas mentais em Lisboa

Em junho de 2021, quando a pandemia obrigava os cidadãos ao uso de máscara, A.M. entrou no radar das polícias portuguesas depois de comportamentos bizarros em dois restaurantes lisboetas, com gritos, bebidas derramadas e saindo sem pagar a conta. Apercebendo-se de que algo não estava bem com o homem de 32 anos oriundo do sul de França, os donos da empresa onde este trabalhava, na capital portuguesa, alertaram as autoridades.