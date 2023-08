Trocar de casa para férias (quase) à borla

São muitas as casas no mundo que já valeram a Anabela Garcia férias memoráveis e que a levaram a destinos há muito desejados ou até aí desconhecidos. No álbum dos preferidos ficou uma espaçosa moradia de dois pisos no meio da Floresta Negra, com vista para uma vegetação luxuriante, na re­gião montanhosa do Su­doeste da Alemanha. Ou as duas semanas passadas numa casa à beira de um lago nos arredores de Gdansk, no Norte da Polónia, onde esteve com o marido e os três filhos. “Até havia na casa uma sala de cinema, um ginásio e caiaques no jardim para usarmos no lago. Mas à noite era uma mosquitada que nunca mais acabava e o dono da casa que nos deu as chaves era um professor universitário emproado que na primeira ocasião me ofereceu um livro em que era referido. Não há bela sem senão”, conta, entre risos, a professora de Educação Visual, agora reformada.

Há 35 anos que Anabela usa como moeda de troca o T2 onde vive, em Lisboa, para ter acesso a estadas gratuitas nas habitações de outras famílias nos destinos das suas viagens. Inscrita no site Intervac e me­diante uma anuidade atual de 70 euros, a sua lista de trocas inclui quase três dezenas de cidades nos mais variados países. No seu caso, costuma fazer ao vivo a troca de chaves de casa com as famílias com quem faz permutas no próprio dia em que parte de férias. Isto “para melhor conhecer as pessoas” a quem entrega por umas semanas o seu lar. Nunca teve razões de queixa dos ocupantes da sua casa, à exceção de um cão de uma família que lhe deu cabo das almofadas do sofá — “que foram repostas” —, mas peripécias nos destinos não lhe faltam. “Nunca me esquecerei da cozinha da habitação onde fiquei em Cork, na Irlanda, que tinha por cima do fogão um grande quadro com um Cristo sofredor e um coração animado, sempre a sangrar. Fazia-me tanta impressão que tive que o voltar ao contrário. Mas gosto dessa descoberta, de me adaptar a ambientes, e sinto que desta forma pude transmitir melhor aos meus filhos o respeito pelos outros e pelas suas casas.” O ano passado, esta antiga professora fez uma permuta com “um ator de novelas alemão” para um pequeno apartamento em Berlim, no intuito de ir a um festival de tango local. E já tem debaixo de olho uma casa-barco, atracada num porto em Ishøj, no litoral da Dinamarca.