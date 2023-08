IPMA investe para melhorar previsão de "ondas de calor, risco de incêndios e fenómenos extremos"

Biólogo marinho de formação e com um currículo de cargos públicos, entre os quais o de secretário de Estado do Ambiente com a tutela da meteorologia, José Guerreiro está à frente do Instituto Português do Mar (IPMA) desde 1 de junho. Entre as novidades que já pôs em marcha está a criação do Observatório Climático do Atlântico, a instalar nos Açores e que ajudará a monitorizar os efeitos das alterações climáticas. Na Madeira será criado um Observatório Geomagnético.

Assistimos a vários incêndios esta semana. Os avisos do IPMA foram tidos em conta?

Sim. Temos muito boa articulação com a Proteção Civil. Mas é evidente que não podemos prever o comportamento das pessoas.

