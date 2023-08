Há lusodescendentes entre os desaparecidos nos incêndios do Havai. Governo português está a acompanhar

Entre as pessoas desaparecidas nos incêndios do Havai estão cidadãos lusodescendentes. A notícia foi avançada à RTP pelo Consulado-Geral de Portugal em São Francisco e confirmada ao Expresso pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros ao começo da tarde desta sábado. O arquipélago norte-americano é fustigado há vários dias por incêndios de grandes dimensões, tendo já sido considerado como um dos desastres naturais mais mortífero na região.

As autoridades locais já confirmaram a morte de pelo menos 80. Questionado pelo Expresso, o Ministério dos Negócios Estrangeiros sublinha que a lista de identidades das vítimas mortais ainda não foi divulgada, mas que há “conhecimento de membros de famílias de lusodescendentes que se encontram desaparecidos”. “O MNE continua a acompanhar a situação no Havai, através do Consulado-Geral de Portugal em São Francisco, e em contacto com os líderes da comunidade portuguesa no Havai”, pode ler-se na resposta enviada.

O útlimo balanço oficial de vítimas mortais dos incêndios na ilha de Maui subiu para 80 este sábado, mas os trabalhos de busca e salvamento continuam e há centenas de desaparecidos, anunciaram as autoridades. Há também 1418 pessoas deslocadas para abrigos.

Em Lahaina, a capital da ilha destruída pelo fogo, os habitantes queixam-se de que as sirenes não tocaram para alertar as pessoas da urgência da evacuação face ao maior desastre natural da história do arquipélago.

Estes fogos são o desastre mais mortífero e destruidor ocorrido no Havai desde o maremoto de 1960, que causou a morte a 61 pessoas. São também os incêndios mais mortais nos EUA desde o de 2018, em Camp Fire, no Estado da Califórnia, que fez 85 mortos e reduziu a cinzas a cidade de Paradise.