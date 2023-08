Calor extremo: Portugal escapou à fervura de julho

Na “era da fervura global”, o mundo registou em julho a temperatura média do ar mais alta desde que há registo. Dados do centro europeu Copernicus (C3S) revelam que a temperatura do ar à superfície assinalou uma anomalia de +0,7°C quando comparada com a média dos 30 anos anteriores (1991 a 2020) e de 1,5°C acima da era pré-industrial (1850-1900).

Várias regiões do mundo viveram ondas de calor que fizeram disparar os termómetros. Países como Itália, Espanha ou Grécia assistiram a desvios de +4°C na temperatura média, com máximos de 48°C na Sardenha, 47°C na Sicília ou 46°C na Grécia. Já na Argélia e na Tunísia chegaram a 49°C e na China a 52,2°C. Apesar de ser “inverno” no hemisfério sul, o Chile chegou a 37°C, o que representa 15°C acima da média.