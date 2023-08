Tarde intensa de combate às chamas na Caranguejeira

“Sinto que todos os anos o cenário se repete, é triste”. A frase é de François Olivier, francês, com raízes em Portugal. Está a passar uns dias de férias em Vale Sobreiro, na freguesia da Caranguejeira, no concelho de Leiria, e esta segunda-feira viu o fogo de perto. O incêndio deflagrou às 13h48, numa área florestal, e ao final da tarde mais de uma centena de bombeiros estavam empenhados em combater as chamas, que chegaram a estar perto de habitações, nomeadamente de familiares da esposa do emigrante, de 46 anos.

“Estes momentos não são fáceis, porque os considero como sendo da minha família, e quando estamos a falar vejo nos olhos deles que estão em pânico”, afirma em declarações ao Expresso. Conta-nos que tenta reconfortá-los, mas que o seu único conforto reside nos bombeiros, “os heróis que nunca abandonam” a população e que “merecem muito respeito”.

Em Vale Sobreiro, o fumo torna-se mais intenso com o avançar da tarde e há habitantes que recorrem a máscaras de proteção individual para estabilizar a respiração. Uns preparam mangueiras, outros telefonam a familiares em busca de respostas.

José Pereira, 76 anos, está ao lado de François Olivier e na primeira tentativa de conversa com o Expresso, emociona-se. Vive há 50 anos no Vale Sobreiro e viu-se obrigado a sair de casa para se proteger do incêndio. Já esperava há cerca de uma hora e meia por novidades: “oh filha! Ainda não soube nada da minha casa…”, lamenta.

Cerca das 17 horas, o fogo que deflagrou em Lagoa da Pedra, na freguesia da Caranguejeira, tinha duas frentes ativas e uma delas chegou a progredir para a localidade de Lavradio, no concelho vizinho, Ourém.

A evolução do incêndio era bem visível a partir do miradouro do Carril, na localidade de Tubaral, na mesma freguesia, onde vários habitantes se juntaram para assistir ao combate às chamas. A passagem de meios aéreos era quase incessante e o drama acentuava-se com a vista para o fogo.

Ainda no concelho de Leiria, quase ao mesmo tempo, deflagrou um outro incêndio, no Arrabal (alerta às 13h47) que obrigou ao corte do trânsito na autoestrada 1 (A1) e na Estrada Nacional 113 (EN 113), em ambos os sentidos, entre o nó de Leiria e o de Fátima e entre o Arrabal e Ourém, respetivamente.

Pessoas retiradas “por precaução”

A existência de dois fogos ativos no concelho dificultou, numa primeira fase, o trabalho dos operacionais. “Fomos obrigados a repartir todos os meios disponíveis pelos dois incêndios, o que causou alguma escassez de meios”, disse ao Expresso o comandante Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria, Carlos Guerra.

A somar a isso “as condições atmosféricas eram de uma grande violência, quer em termos de temperatura, quer em termos de humidade relativa”, o que fez com que, em especial no caso da Caranguejeira, o incêndio “evoluísse com um potencial muito grande, em algumas alturas superior à capacidade de extinção” dos meios envolvidos.

Carlos Guerra adianta que houve necessidade de retirar pessoas das suas casas, “por precaução”, mas ao início da noite “já todas tinham regressado”.

Cerca das 20 horas, os operacionais começaram a conseguir controlar o fogo: “Neste momento a situação está muito mais calma”, disse a mesma fonte. “Penso que durante a noite vamos ter condições para dominar os dois incêndios, quer o do Arrabal, quer o da Caranguejeira, até porque houve reforço de meios e também maquinaria”.

Ao final da noite desta segunda-feira registavam-se apenas danos no anexo de uma habitação. De acordo com Carlos Guerra, não houve registo de feridos. Mas um novo foco de incêndio, em Casal Vermelho, noutra zona da Caranguejeira, obrigou a novo posicionamento de operacionais. O alerta foi dado cerca das 23h, depois de - uma hora antes - a contabilidade indicar 238 bombeiros no terreno, apoiados por 69 veículos. Já no Arrabal, contabilizavam-se 191 operacionais e 57 viaturas.