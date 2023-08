Incêndios de Odemira e Arrabal são dos mais preocupantes entre os 76 fogos ativos em Portugal

Há 76 fogos ativos em Portugal neste momento, segundo o balanço feito pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, com os incêndios em Odemira (Beja) e em Arrabal, entre Leiria e Ourém, a inspirar maior preocupação.

Em Odemira, a situação é “crítica, difícil e complexa, tendo em conta que o fogo tem duas frentes e que a intensidade e o calor têm gerado muitas preocupações e dificuldades”, descreveu o autarca Hélder Guerreiro. Já foram retiradas “cerca de 150 pessoas”.

O presidente da câmara de Odemira acrescentou que, até meio da tarde, “não houve casas ardidas”. O incêndio rural numa área de mato e pinhal deflagrou na zona de Baiona, na freguesia de São Teotónio, a meio da tarde de sábado, e já entrou por algumas vezes no Algarve, tendo esta tarde chegado ao concelho de Aljezur, no distrito de Faro.

No combate a este fogo estão quatro meios aéreos, 832 operacionais e 266 meios terrestres, segundo a página “Fogos.pt”. A estrada nacional 120 está cortada entre São Teotónio e Odeceixe, no concelho vizinho de Aljezur, já em Faro. Há constrangimentos nas Estradas Municipais 501, entre São Teotónio e Relva Grande, e 1186, entre São Miguel e Vale dos Olhos, na freguesia de São Teotónio.

Já no Arrabal, o incêndio que deflagrou ao início desta tarde obrigou ao corte da Estrada Nacional 113, que liga esta freguesia do concelho de Leiria a Ourém, no distrito de Santarém, confirmou à Lusa fonte da GNR.

Cerca de 240 operacionais estão no teatro de operações a combater o incêndio, apoiados por cinco helicópteros e 66 carros de bombeiros. Também no concelho de Leiria, na freguesia de Caranguejeira, está ativo um incêndio desde as 13h50 desta segunda-feira na localidade de Lagoa da Pedra.