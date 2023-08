Incêndio: fogo no Arrabal, em Leiria, corta A1 e aproxima-se de casas e indústrias

O fogo, que deflagrou ao início da tarde de hoje, no Arrabal, obrigou ao corte da autoestrada n.º 1 (A1) e está a aproximar-se de casas, disse à agência Lusa um vereador da Câmara de Leiria.

Depois de ter cortado a estrada nacional 113, que liga Leiria e Ourém, no distrito de Santarém, nos dois sentidos, o incêndio levou a GNR a impedir a circulação automóvel na A1, em ambos os sentidos, entre Leiria e Fátima, disse à Lusa fonte da GNR.

O vereador com a pasta da Proteção Civil da Câmara de Leiria, Luís Lopes, disse à Lusa, que o fogo no Arrabal está a aproximar-se das localidades de Cardosos, Caldelas e Pereiras e está próximo de habitações, indústrias e postos de combustível. "Estamos a posicionar os meios e a enviar recursos para os locais", explicou Luís Lopes.

O autarca acrescentou que o incêndio, cujo alerta foi dado pelas 13h47, tem duas frentes ativas.

Às 17h20, estavam no teatro de operações 195 operacionais, 53 viaturas e cinco meios aéreos, referia a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O fogo que eclodiu em Lagoa da Pedra, na Caranguejeira, pelas 13h48, também tem duas frentes ativas e está, para já, a lavrar em zona de mato, estando a dirigir-se para o Lavradio, no concelho de Ourém, distrito de Santarém, informou Luís Lopes, ao referir que estão a "reposicionar meios" no local.

"Vai ser uma tarde complexa e com muito trabalho", alertou o vereador.

Segundo a ANEPC, na Caranguejeira estão no local 157 operacionais, 50 viaturas e três meios aéreos.

"Ainda passei com as chamas na autoestrada, mas a minha filha foi desviada para a área de serviço de Leiria, para onde foram desviados os restantes veículos", relatou, à Lusa, por outro lado, um automobilista que circulava na A1 com a filha, em carros separados, quando a circulação automóvel foi interrompida.