Fogo em Campolide obriga ao corte da A5

Um incêndio na zona de Campolide, em Lisboa, junto à Autoestrada 5 (A5), obrigou este domingo à noite ao corte da via, no sentido Cascais-Lisboa, informaram fontes da concessionária Brisa e da Proteção Civil. “A Brisa Autoestradas informa que o trânsito está cortado na A5, no sentido Cascais-Lisboa, devido a um incidente na zona de Monsanto”, refere uma nota da concessionária. Segundo a mesma fonte, o trânsito está a ser desviado no nó das Oliveiras.

De acordo com informações da Proteção Civil, um incêndio em mato deflagrou cerca das 22h00 na zona de Campolide. Pelas 21h45 as chamas estavam a ser combatidas por 21 operacionais apoiados por sete viaturas, segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Esta é a segunda vez no espaço de 24 horas que a A5 é cortada ao trânsito na zona de Monsanto, devido a um incêndio.

No sábado à noite, a via esteve cortada durante várias horas, devido a um incêndio que teve início numa viatura a arder. Cerca das 23h30 de sábado, a empresa anunciou a reabertura da via no sentido Cascais-Lisboa, embora os acessos ao Viaduto Duarte Pacheco, em Lisboa, se mantivessem cortados nos dois sentidos.

O Parque Florestal de Monsanto, às portas da cidade (na área ocidental), tem mais de 900 hectares, sendo conhecido como “o pulmão de Lisboa”. É uma mata diversificada, com equipamentos desportivos, culturais e de lazer.