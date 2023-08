Fogo de Castelo Branco entra em fase de resolução

O incêndio que deflagrou na sexta-feira no concelho de Castelo Branco e que progrediu para Proença-a-Nova entrou este domingo em fase de resolução, afirmou o comando da Proteção Civil no terreno.

“Neste momento, temos o incêndio todo em resolução”, disse o segundo Comandante Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo, José Guilherme, que falava à agência Lusa no final do ‘briefing’ sobre o ponto de situação daquele fogo.

Segundo o responsável, durante o dia de domingo foi possível “cumprir todos os objetivos delineados e traçados pela equipa de comando deste incêndio”.

Durante a tarde, houve “pequenas reativações, mas, devido à rapidez [de resposta], quer dos meios terrestres quer dos meios aéreos, foi possível debelar essas reativações”, acrescentou.

Apesar disso, José Guilherme vincou que o facto de o incêndio estar agora em fase de resolução isso não significa um “desgraduar da atenção ao perímetro de incêndio”, mantendo-se “todos os trabalhos de consolidação e de rescaldo”.

O perímetro do incêndio ascende a cerca de 60 quilómetros, tendo ardido 7000 hectares de um potencial “para cerca de 20000 hectares”, referiu.

Face à extensão do perímetro e às temperaturas altas registadas na zona, o trabalho de rescaldo deverá durar “várias horas, se calhar dias”, constatou.

Durante o ‘briefing’, o responsável deu também nota de que há um total de 14 feridos ligeiros, entre os quais um civil e um militar, não havendo “qualquer ferido hospitalizado”.

Devido a novos incêndios que deflagraram na zona do distrito de Santarém, foi necessário “desmobilizar alguns meios para dar apoio a outros novos incêndios”, levando a uma redução do efetivo no terreno, avançou José Guilherme.

Face ao fogo, os municípios de Castelo Branco e Proença-a-Nova ativaram os seus planos municipais de emergência e proteção civil.

Às 19:05, o incêndio mobilizava 893 operacionais, apoiados por 325 veículos e quatro meios aéreos, de acordo com a página ‘online’ da Proteção Civil.