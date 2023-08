Clínica de cetamina que promete “tratamentos de curta duração com efeitos para a vida” é alvo da Entidade Reguladora da Saúde

RJ Sangosti/MediaNews Group/The/Getty Images

Recém-aberta em Lisboa, a The Clinic of Change disponibiliza terapias assistidas por cetamina, um anestésico com propriedades psicadélicas. No site, redes sociais e salas de cinema, a clínica tem sido promovida como oferecendo “tratamentos de curta duração com efeitos para a vida”. É prometida uma “cura efetiva” para problemas de saúde mental. Entidade Reguladora da Saúde está a avaliar o Regime jurídico das práticas publicitárias em saúde por parte da clínica, segundo o qual só devem ser usadas informações aceites pela comunidade técnica ou científica. Clínica diz que “todos os materiais comunicacionais que foram produzidos respeitam integralmente a regulamentação geral existente na União Europeia e em Portugal”