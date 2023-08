Caroline veio em cadeira de rodas, mas dormiu no recinto graças a uma jornada inclusiva

Caroline tem paralisia cerebral e move-se em cadeira de rodas, mas isso não a impediu de participar na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e foi uma das quatro pessoas que terão dormido este sábado na zona reservada no Parque Tejo.

Ao nascer do sol, enquanto esperava na fila para as casas de banho adaptadas instaladas na zona do Parque Tejo dedicada às pessoas com necessidades especiais, Caroline era empurrada pela irmã, Marie, que por ser acompanhante também teve direito a dormir "muito melhor do que no resto do recinto, com mais espaço e mais calma", contou à Lusa.

Apesar de existir uma tenda para os peregrinos com necessidades que preferissem dormir no interior e 900 camas de campanha disponíveis, fornecidas pelo exército, as duas irmãs vinham preparadas com colchões insufláveis e preferiram dormir ao relento para terem uma experiência mais próxima da dos restantes.

A zona dedicada a pessoas com necessidades especiais visa apoiar pessoas com deficiências, motoras, mentais, auditivas, visuais, ou outras, mas também pessoas com problemas de saúde que requerem algum apoio, como doentes respiratórios que precisam de dormir com respiradores ou doentes oncológicos, disse à Lusa a médica Carla Pontes, responsável pela área da Saúde.

Segundo Carmo Dinis, responsável pelo setor de Inclusão e Sustentabilidade da JMJ, 1.878 pessoas com deficiência inscreveram-se na jornada, mas muitas outras que não declararam qualquer condição na sua inscrição, acabaram por recorrer à zona reservada, estimando-se que na noite de sábado para hoje ali tenham estado cerca de quatro mil.

Junto à tenda de saúde que apoiou o local de pernoita, a médica disse que estiveram 20 voluntários profissionais de saúde durante a noite a apoiar aquelas pessoas, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e psicólogos. Questionada sobre o número de pessoas que usufruíram do serviço que dirige, Carla Pontes disse não os ter porque, apesar de esta ser a primeira JMJ que fez esse registo estatístico - o que vai ajudar a preparar o apoio aos deficientes nas próximas jornadas - os números ainda não foram compilados.No entanto, a Lusa viu várias filas de camas de campanha com pessoas ainda deitadas ou a acordar, além de muitas outras deitadas no chão, em colchões insufláveis e colchonetes.

Numa delas estava Pia, uma jovem de 17 anos, acompanhada de Bruna, uma voluntária da associação francesa Bras Ouverts (Braços Abertos), que trouxe várias pessoas com deficiência para participarem na JMJ em Lisboa. Apesar de não ter qualquer deficiência física, Pia não estava a lidar bem com o barulho e a multidão junto aos restantes jovens da JMJ, pelo que a voluntária levou-a para a zona reservada, onde a jovem se tranquilizou.

Além desta zona reservada, a JMJ de Lisboa disponibilizou outros serviços para tornar a jornada mais inclusiva, como interpretação em língua gestual internacional e nas equivalentes das línguas oficiais da jornada ou serviço de audiodescrição, que segundo a voluntária Ana Oliveira, responsável pelo serviço de tradução e língua gestual, foi uma inovação da jornada de Lisboa.

Mapas táteis dos espaços, confissões em língua gestual e um anel de indução magnética para facilitar as condições de audição das pessoas com aparelhos auditivos são outras medidas.

Aplaudindo a atenção dada na JMJ às pessoas com necessidades especiais, algo que considerou ser extraordinário, Carla Pontes associou-a à mensagem de inclusão transmitida nos últimos dias: "Voltando à mensagem do Papa - 'todos, todos, todos' - nós estamos cá para todos.