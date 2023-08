Os portugueses estão a encher os voos charter. Porquê? Concluíram que as férias ficam mais baratas lá fora

É um facto: os portugueses estão a viajar em 2023 a níveis históricos. “Este ano temos a maior oferta de sempre no país em voos charter, que nunca foi tão vasta, e teria sido até maior se não fossem as limitações no aeroporto de Lisboa, obrigando pela primeira vez a operações para alguns destinos com partidas só do Porto, o que não é normal”, nota Nuno Mateus, diretor-geral do operador turístico Solférias e vice-presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT).

“Há muita oferta e também muita procura”, resume o executivo, destacando um aumento inédito nas reservas antecipadas, que se começaram a sentir desde dezembro e o início do ano, resultando num primeiro semestre que, em venda de via­gens, “foi o melhor de sempre até hoje”. “Isto ultrapassa o que alguma vez tínhamos imaginado, com crescimentos da ordem dos dois dígitos.”