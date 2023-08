Incêndio obriga ao corte do IC9 no concelho de Ourém

O incêndio que progride na zona fronteiriça entre os concelhos de Ourém e Leiria obrigou ao corte, neste sábado à tarde, de um troço do itinerário complementar (IC) 9, afirmou fonte do Comando Territorial da GNR de Leiria. A circulação no IC9 está cortada nos dois sentidos na zona de Gondemaria, concelho de Ourém, devido ao incêndio que progride naquela zona, disse à agência Lusa fonte da GNR de Leiria. Segundo a mesma fonte, o corte foi feito às 16h30 entre os quilómetros 35 e 38 do IC9.

O incêndio, que deflagrou às 14h16, na localidade de Cercal, concelho de Ourém, mobilizava, às 17h30, 286 operacionais, apoiados por 80 veículos e quatro meios aéreos, de acordo com a página da Proteção Civil.

As chamas progridem quer na zona sudeste do concelho de Leiria quer no concelho de Ourém, que já pretende ao distrito de Santarém, referiu fonte da Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria.