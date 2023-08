Incêndio em Monsanto está extinto, mas fogo ainda ameaça Castelo Branco, Ourém e Odemira

Segundo a mesma fonte, o incêndio teve início numa viatura a arder e as chamas propagaram-se ao espaço florestal.

Em declarações à Lusa, fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros disse que o fogo deflagrou cerca das 22h00.

Apesar da intensidade do fogo, por volta das 23h30 estavam no local, 103 operacionais e 29 viaturas, de acordo com o ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil que combateram as chamas até à sua extinção.

O fogo, junto à Autoestrada 5 (A5), obrigou neste sábado à noite ao corte da via, nos dois sentidos, informou fonte da concessionária Brisa.

O incêndio no Parque Florestal de Monsanto foi extinto, por volta das 23h15, segundo uma fonte dos Sapadores Bombeiros.

Complicações no incêndio em Castelo Branco e Proença-a-Nova

O incêndio em Castelo Branco e Proença-a-Nova deflagrou ainda esta sexta-feira e continua ativo “com quatro frentes com bastantes projeções”, segundo o Comandante Regional de Emergência e Proteção Civil do Centro, Jody Rato.

A estimativa é a de que o fogo já tenha destruído cerca de 6200 hectares. Segundo aquela fonte, há registo de seis feridos ligeiros, um dos quais um civil. Por volta das oito horas da noite, quando foram atualizadas as informações pelo comandante, havia “aldeias confinadas” e “outras onde houve uma retirada temporária da população”.

Altura em que estavam 1106 operacionais no terreno, apoiados por 376 veículos, 11 meios aéreos e 16 máquinas de rasto.

Leiria em fase de rescaldo, mas Ourém em perigo

O incêndio começou na tarde deste sábado, em Leiria, e estendeu-se até ao concelho vizinho de Ourém. Por esta altura, continua a progredir com “intensidade” e a caminho da cidade de Ourém, segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria.

Não há feridos registados, nem habitações afetadas, já que as chamas percorrem “zona florestal e rural”, mas o fogo tem sido de difícil combater por ter “muitas projeções na frente de incêndio”.

Na zona do concelho de Leiria, 50% do perímetro de incêndio já está em fase de rescaldo.

Por volta das dez e meia da noite, combatiam o fogo 487 operacionais, apoiados por 143 veículos e um meio aéreo, de acordo com a página na Internet da Proteção Civil.

O IC9 já reabriu ao trânsito, depois de ter estado encerrado em ambos os sentidos.

Fogo progride em Odemira

Foi este sábado que as chamas começaram a surgir, numa zona de mato e pinhal na freguesia de São Teotónio, no concelho de Odemira, no distrito de Beja.

Já foram evacuadas habitações e o Parque de Campismo de São Miguel, dada a progressão das chamas, num incêndio com três frentes ativas, segundo o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, Tiago Bugio.

No combate ao incêndio estão várias corporações de bombeiros do Litoral Alentejano, Algarve e Baixo Alentejo. Com um total de 214 bombeiros, apoiados por 67 viaturas e quatro meios aéreos, na ultima atualização efetuada, perto das oito da noite.