Dominado o incêndio que deflagrou em Leiria e se alastrou a Ourém

O incêndio, que deflagrou no sábado no concelho de Leiria e se alastrou a Ourém, no distrito de Santarém, encontra-se já em resolução desde as 23h40, informou fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria. Apesar de se encontrar já extinto, o incêndio continuava, pelas 23h50 de sábado, a mobilizar 474 operacionais, apoiados por 139 meios terrestres, para assegurar as operações de rescaldo, de acordo com informação da Proteção Civil.

O incêndio deflagrou no sábado, pelas 14h16, no concelho de Leiria, em zona de eucaliptal e pinhal, sendo as localidades mais próximas Vale Tacão e Sirois, próximas da fronteira com o concelho de Ourém, onde o fogo acabou por se alastrar durante o período da tarde.

Neste âmbito, o Itinerário Complementar (IC) 9 esteve cortado à circulação nos dois sentidos, entre os nós de Gondemaria e Alburitel, em Ourém, estando a situação já normalizada, segundo informou sábado à noite a concessionária da via (Autoestradas do Litoral Oeste).

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque (PSD), afirmou que o incêndio "está controlado", após a chegada de diversos reforços ao longo do dia, o que permitiu que as zonas ativas ficassem resolvidas.

O autarca afirmou que "não há feridos" a registar, mas "houve algumas habitações onde o fogo passou, porque Ourém é um concelho que tem muitas habitações dispersas pela floresta e sempre que há um incêndio de maior dimensão, isso é sempre um risco". "Isso também aconteceu, mas, felizmente, - pelo menos que tenhamos conhecimento -, não houve qualquer dano material a assinalar", declarou Luís Albuquerque.

Durante o combate ao fogo, houve a necessidade de fazer "algumas, poucas, evacuações de habitações, apenas por precaução", mas as pessoas já puderam voltar às suas casas. Questionado sobre a área ardida, o autarca de Ourém disse que não tem ainda essa informação.