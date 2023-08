Caso BES: o juiz Pedro Correia poderá ter de voltar a ler a decisão que condenou Ricardo Salgado ao julgamento por 65 crimes

Alexandre Cadosch vai recorrer da decisão do juiz Pedro Correia, que avançou com a leitura da decisão instrutória do caso BES mesmo sem ter notificado o empresário suíço para poder estar presente. O advogado que o defende, Tiago Rodrigues Bastos, levantou a questão ainda antes de o juiz de instrução anunciar que a quase totalidade dos arguidos vai ter de enfrentar um julgamento, mas o tribunal considerou que os direitos do arguido não estavam em causa só por não ter sido notificado.

De acordo com uma fonte judicial, o recurso será apreciado pelo Tribunal da Relação de Lisboa e, se os desembargadores derem razão à defesa de Cadosch, a leitura terá de ser repetida, o que implicará mais um atraso no processo, que já tem alguns crimes menos graves à beira da prescrição.