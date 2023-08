Cerca de 50 concelhos do interior norte e centro e do Algarve em perigo máximo de incêndio

Em perigo muito elevado de incêndio estão outros 50 municípios nos concelhos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Coimbra, Santarém, Beja e Faro.

Já em perigo elevado cinco concelhos algarvios, toda a região do Alentejo e outros 30 municípios nos distritos de Santarém, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra, Viseu e Vila Real.

O risco de incêndio determinado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Desde o início do ano, as mais de 5.181 ocorrências de fogo já afetaram 10.565 hectares de espaços rurais.

O IPMA prevê para hoje uma pequena descida da temperatura máxima e vento por vezes forte no litoral Sul e terras altas. São igualmente esperados períodos de chuva, em geral fraca, nas regiões Norte e Centro, em especial no litoral.

Quanto a temperaturas, as mínimas vão variar entre os 13º Celsius (Guarda e Viseu) e os 20ºC (Lisboa e Santarém) e as máximas entre os 22ºC (Porto) e os 36ºC (Faro).