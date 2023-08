Morte de bebé: buscas da PJ na seita do Reino do Pineal

Uma equipa de inspetores da diretoria do centro da PJ e procuradores do DIAP de Coimbra encontra-se a realizar buscas na herdade onde vive a seita do Reino do Pineal, a 20 quilómetros de Oliveira do Hospital. A notícia foi avançada pelo “CM" e confirmada ao Expresso por fonte da investigação.

A diligência da PJ e do DIAP de Coimbra, com o apoio da GNR para garantir a segurança no local, tem lugar numa altura em que a polémica em torno desta seita tem crescido na comunicação social.

Há duas semanas, o Expresso anunciou a morte de uma criança de 14 meses, em abril de 2022, que vivia com os pais nesta herdade. Suspeitou-se de falta de cuidados médicos.

Na semana passada, militares da GNR tentaram entregar uma notificação do tribunal a uma das mulheres da seita, sem sucesso. A família quer ficar com a guarda do seu filho de sete meses com receio de que possa acontecer algo de semelhante.

Tem havido acusações de uma ex-acólita de existência de abusos psicológicos dos líderes da seita a alguns dos seus membros, sobretudo mulheres. Ana Sofia, a mais antiga portuguesa a pertencer ao Reino do Pineal, e que saiu da herdade em 2021, falou ao Expresso de "coação, manipulação e lavagem ao cérebro, sobretudo às mulheres que se encontravam numa situação mais frágil, e até algum bullying com pessoas que discordassem da sua visão”.

Também ao Expresso, os líderes negaram estas acusações: “O papel dos homens na nossa comunidade é e será sempre o de servir e proteger todas as nossas crianças, mulheres e animais o melhor que pudermos.”

[em atualização]