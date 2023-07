Horários noturnos, rotas alternativas, gasolineiras reforçadas, água nas estações de serviço: o plano logístico da JMJ é um quebra-cabeças

Nos últimos dias têm-se multiplicado as reuniões e os briefings entre as diversas forças de segurança, da proteção civil, dirigentes do Ministério das Infraestruturas e da grande distribuição: no topo da agenda está o delicado dossiê do abastecimento de mercadorias e de combustível à Grande Lisboa durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.