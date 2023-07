Espera nas urgências do Santa Maria atingiu seis horas para doentes urgentes

O tempo de espera nas urgências do Hospital de Santa Maria chegou esta segunda-feira a seis horas para doentes urgentes rastreados com pulseira amarela, confirmou o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN).

Segundo adiantou a mesma fonte à Lusa, essa situação deveu-se à circunstância de as urgências dos hospitais Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) e Beatriz Ângelo (Loures) terem estado sem receber doentes enviados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), que, por essa razão, foram encaminhados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Santa Maria.

De acordo com o CHULN, cerca das 18h00 de hoje 28 doentes com pulseira amarela aguardavam para ser atendidos na urgência central do Hospital de Santa Maria, com um tempo máximo de espera a rondar as seis horas. A Lusa pediu mais esclarecimentos ao INEM, mas ainda não obteve resposta.