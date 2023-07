Governo assegura que 2023 tem o maior investimento de sempre em prevenção e combate a incêndios: €500 milhões

O Ministério do Ambiente e da Ação Climática revelou este domingo que 2023 é o ano com o maior esforço de sempre na prevenção e combate aos incêndios, com uma verba de cerca de 500 milhões de euros.

Em 2017, o investimento em prevenção atingia cerca de 20%, indo os restantes 80% para o combate. De acordo com o governo, atualmente, cada um destes eixos conta com cerca de 50%.

“O investimento total nos dois eixos mais que duplicou face a 2017 (altura em que se investiram 143 milhões de euros), sendo 2023 o ano com o maior esforço de sempre (cerca de 500 milhões de euros)”, aponta o Ministério do Ambiente em comunicado.

No dia em que cerca de 30 concelhos do país estão em risco máximo de incêndio, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática apresentou um ponto de situação dos trabalhos realizados na prevenção de fogos e adiantou que até ao dia 28 de julho deste ano registou-se o terceiro menor valor em número de incêndios e o quarto valor mais reduzido de área ardida, desde 2013.

“Comparando valores de 2023 com o histórico dos 10 anos anteriores, registaram-se menos 27% de incêndios rurais e menos 70% de área ardida relativamente à média do período”, pode ler-se no comunidado enviado pelo Ministério.

Desde a aprovação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, o governo destaca a “diminuição dos incêndios rurais nos meses de verão que tiveram origem no uso do fogo, e a redução significativa dos incêndios com mais de 500/1000 hectares”.