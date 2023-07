Porque é que estou em greve? José, Ângela e João são médicos, têm idades e carreiras diferentes, mas angústias comuns

Sou médico interno do primeiro ano de Doenças Infecciosas no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, e olho para esta greve como importante para definir aquilo que será o meu futuro na medicina. Aderi à greve, estou escalado a cumprir serviços mínimos, e é claro que me desagrada um conjunto de pontos, desde a falta de recursos materiais até à falta de recursos humanos que se vive hoje em dia nos hospitais. Mas para nós, médicos que ainda estão a estudar para terminarem uma especialidade, o ponto fulcral prende-se com uma falta de valorização da nossa formação e da responsabilidade que nos é exigida. Eu estudei durante seis anos para ter a profissão que sempre quis e, sinceramente, deparar-me com o cenário que tenho desmotiva qualquer médico que ainda tenha 40 anos de medicina pela frente. Apesar de internos, nós somos médicos como os outros. Somos um em cada três no SNS. E além de fazermos muitas das funções dos especialistas, ainda temos o trabalho de investigação para apresentar que nos é exigido e que, de alguma forma, é muito pouco valorizado no nosso dia a dia. Para bem do meu futuro como médico, gostaria de ver surgir destas negociações uma mudança de postura por parte do Governo, para que passasse a estar mais sensível à valorização da carreira médica, o que se traduz necessariamente nos salários. Gostaria de ver estas reivindicações respondidas de forma séria, com propostas concretas e sem um arrastar de discussão que não leva a lado nenhum.

