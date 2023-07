Municípios do Algarve criticam presidente da gestão integrada de fogos rurais: “O engenheiro Tiago Oliveira não percebe nada de bombeiros”

A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) quer que o Presidente da Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais (AGIF) se demita. Isto depois de Tiago Oliveira ter afirmado que “há municípios a gastar meio milhão de euros, uma barbaridade de dinheiro nos bombeiros, quando não gastam dinheiro a gerir a floresta”. Em comunicado, os 16 autarcas algarvios dizem que “não têm confiança e nem reconhecem competência a Tiago Oliveira para ocupar tão importante e fundamental cargo”.

“O engenheiro Tiago Oliveira não percebe nada de bombeiros nem da sua forma de financiamento ou a importância que os bombeiros têm para o território de cada um de nós”, diz, em reação às declarações, António Pina, presidente da AMAL e da Câmara de Olhão. “500 mil euros não é nada de especial, os bombeiros de Olhão custam três ou quatro vezes mais do que isso”, continua, destacando que “restringir a operação dos bombeiros ao combate aos fogos florestais é, de facto, de quem não percebe o sistema”.

António Pina diz que as declarações do presidente da AGIF, feitas na quinta-feira perante a Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas, são o culminar “de quatro anos de perspetivas diferentes”, entre autarcas e Tiago Oliveira, em relação à gestão do território. E acusa o presidente da AGIF de ter olhado sempre para os autarcas “com sobranceria intelectual”. Agora, e depois das palavras de Tiago Oliveira, o presidente da AMAL pede que este “reflita e perceba que não tem condições para o desempenho desta funções e se demita”.

O autarca concorda que o investimento na defesa da floresta deve ser reforçado, mas não reduzindo o investimento nos bombeiros, “nem passando este alvará de incompetência aos presidentes de Câmara”. António Pina diz que este trabalho, de defesa da floresta, compete ao Estado e precisamente à AGIF].

As declarações de Tiago Oliveira também geraram revolta entre os bombeiros, em particular a afirmação de que as corporações recebem em função da área ardida. Também em comunicado, a Liga dos Bombeiros Portugueses desmentiu esta afirmação, referindo que “é totalmente falsa e desprovida de prova e de senso”. E por isso exigem que o presidente da AGIF venha pedir desculpa pelas palavras que proferiu.