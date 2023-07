Incêndios: A2 reaberta em ambos os sentidos na zona de Almodôvar

O trânsito na Autoestrada 2 (A2) já foi reaberto em ambos os sentidos, anunciou a Brisa Autoestradas, após esta quarta-feira à tarde a circulação ter sido cortada no nó de Almodôvar, na sequência do incêndio florestal que deflagrou na zona. "A Brisa Autoestradas informa que o trânsito foi reaberto nos dois sentidos da A2", indica a empresa numa nota.

O alerta para o incêndio que está a lavrar na zona da freguesia rural de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires - Monte dos Medronhais, no concelho de Almodôvar, distrito de Beja, foi dado às 12h02. De acordo com a página da Proteção Civil, pelas 16h30 estavam a combater as chamas 240 operacionais, apoiados por 73 veículos e 12 meios aéreos.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo disse à Lusa que o incêndio contava pelas 14h30 com três frentes ativas. "Os acessos e os ventos fortes favoráveis ao incêndio são os principais problemas com que se deparam no terreno os operacionais", acrescentou a mesma fonte.

Entretanto, em declarações à RTP3, o comandante José Ricardo Horta, do Comando Sub-regional do Baixo Alentejo, disse que uma descarga de água atingiu um bombeiro, que foi transportado para o Hospital de Beja para ser assistido. Segundo o comandante, não existiu até às 16h30 qualquer habitação em risco, nem qualquer pessoa precisou de ser retirada ou assistida.

José Ricardo Horta admitiu que os ventos fortes podem potenciar a evolução do incêndio e disse que o tipo de terreno onde o fogo está a lavrar impossibilita o uso de meios terrestres.