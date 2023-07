Beatriz cansou-se de Lisboa, dos preços “escandalosos” e partiu para Nelas: como ela, outras sete mil pessoas seguiram para o interior

Beatriz Bandeira estava num beco sem saída. Tinha-se formado em Arquitetura e já trabalhava, mas o que ganhava não lhe permitia “sair de casa dos pais”, porque as rendas e os preços de um T1 em Lisboa eram “escandalosos”. Aos 26 anos, vivia uma história comum a outros jovens, que, como ela, enfrentam as dificuldades de uma realidade condicionada pela inflação e por um mercado imobiliário cujos valores excedem o poder de compra de uma grande percentagem da população. Mas Beatriz não se conformou: enjeitou os “avisos dos amigos” e mudou-se para Nelas, onde encontrou emprego, “qualidade de vida e bom ambiente social”. Agora vive no distrito de Viseu com o namorado e faz parte de uma estatística: é uma entre os 4728 novos habitantes do interior do país, sobretudo jovens que beneficiam do programa Mobilidade Apoiada para um Interior Sustentável, promovido pelo Governo, que já investiu nele €3,8 milhões.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.