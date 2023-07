Os nadadores salvadores protegem as pessoas mas quem protege os nadadores salvadores?

São nove da manhã e as temperaturas rondam os 30 graus na praia da Rocha, Portimão. A equipa de nadadores salvadores, constituída por 16 profissionais divididos por 12 postos de vigia, começa a chegar à praia para que tudo esteja pronto antes do turno iniciar, às 9h30. No Algarve, como no resto do país, há dificuldade para contratar o número necessário de vigilantes para as praias e são várias os problemas apontados por quem olha pelas praias durante a época balnear.

Marco Montemezzo é atualmente o nadador coordenador desta praia. Todas as manhãs, antes da sua ronda de moto 4 ao longo do areal de 1,5km, realiza aquilo que acredita ser a sua terapia: “Nado no mínimo 1000 metros. Às vezes 2000 ou 3000”. Formado no corpo de bombeiros de Rio Grande do Sul, trabalha há 20 anos na área do salvamento aquático e diz ter sido um “choque” quando chegou a Portugal e percebeu a inexistência de torres de vigia nas praias: “Devido ao nadador estar à mesma altura do banhista, o respeito já não é mútuo. Aqui não somos autoridade na praia como no Brasil. Aqui somos orientadores, mas quando estamos na mesma linha que o banhista, já estamos a perder pontos em relação à autoridade".

O “elevado número de guarda-sóis” e o facto dos nadadores estarem “ao mesmo nível” dos banhistas, faz com que seja impossível ter uma “visão panorâmica” da praia e seja necessário “levantar e andar” para ter o mínimo alcance, explica também Ligia. A jovem argentina trabalhou como nadadora salvadora pela primeira vez em Portugal, no ano passado. Tinha conhecimento da falta de profissionais nacionais e sabia que teria “trabalho garantido”. Formada desde 2021, veio para Portugal por conta própria e “tratou de tudo” sozinha.

Tendo sempre o paradigma brasileiro como referência, o uniforme de trabalho de um nadador poderia ser “melhorado”: "No Brasil não usamos algodão nem precisamos de remover a blusa durante um salvamento. Outro melhoramento seria roupa de licra, que protege bastante do frio e dos raios ultravioleta”, afirma Marco.

As dez horas de trabalho também são algo que afeta Ligia, que diz não haver “infraestrutura” para facilitar “tanto tempo” diário sob o calor arrasador do verão. “Trabalhar assim durante quatro meses dá cabo de qualquer um”, foram as palavras de Francisca Pugsley, nadadora salvadora há três anos, em relação à sua carga horária que resulta num salário mensal de 1200€. O ordenado de um nadador salvador é “subjetivo” mas, segundo Marco, ronda os 40€ diários, com uma ou duas folgas semanais. Diz ser “semelhante” ao salário brasileiro embora aqui exista mais “poder de compra”.

Com o sol a queimar, o areal a ferver e a água mais quente “do que é costume”, o dia de trabalho exige uma “atenção constante” porque a praia pode estar “tranquila” mas de um momento para o outro “deixar de estar”. Entre rondas de vigilância até ao posto vizinho, trocas de conversas com os banhistas e ajudar nos problemas comuns como picadas de peixe aranha, entorses, lesões provocadas por rochas e insolações, são feitas as 10h de trabalho apenas interrompidas pelo intervalo do almoço. “Às 19h30min quando o turno termina, muitas vezes a praia ainda está cheia. Já não há vigilância e as pessoas têm de se prevenir”, sublinha Ligia.