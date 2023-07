“Está tudo a ruir”: 50 chefes da guarda prisional pediram escusa de responsabilidade, diz sindicato. Direção-geral fala em “seis” pedidos

Sobrelotação das prisões, celas com espaço reduzido e falta de guardas e chefes para assegurar a vigilância, as visitas e as saídas de reclusos ao exterior para exames e consultas médicas são algumas das razões para os pedidos de escusa de responsabilidade, explica Hermínio Barradas, presidente da associação sindical que representa os profissionais. Chefes da guarda prisional não querem ser responsabilizados por incidentes que ocorram nas prisões, como conflitos e episódios de violência entre reclusos