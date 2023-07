Inspetores da PJ estiveram à porta de Rui Rio entre as 7h e as 10h

Os inspetores da PJ que foram realizar as buscas a casa de Rui Rio, no Porto, na última quarta-feira, foram barrados pelo anterior líder do PSD durante três horas. A notícia avançada pelo Observador, foi confirmada pelo Expresso junto de fonte próxima da investigação.

A equipa da Judiciária iniciou as buscas às 7h da manhã, tal como o fez simultaneamente nas restantes 19 diligências desse dia, que incluíram a sede do partido, em Lisboa. “Os inspetores e procuradores atuam sempre ao mesmo tempo, e bem cedo, para não haver perigo de fuga de informação entre os vários locais alvo das buscas”, conta uma fonte judicial.

A Judiciária tocou à campainha do apartamento de Rio a essa hora mas o ex-número 1 do PSD não abriu a porta. E durante três horas, até às 10h, os inspetores ficaram sem nada poder fazer.

Foi nesse período que chegaram as televisões e Rui Rio acabaria por falar na varanda de casa com alguns deles, respondendo a perguntas sobre as buscas que acabariam por se realizar.

Rui Rio não foi constituído arguido no caso. E mais tarde, acabaria por fazer duras críticas em entrevista “SIC” sobre a operação.