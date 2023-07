Doze meios aéreos e 273 operacionais combatem incêndio na Covilhã

Doze meios aéreos e 264 operacionais, apoiados por 71 veículos, combatem um incêndio que lavra numa zona de mato e floresta na Aldeia de São Francisco de Assis, na Covilhã, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, o incêndio "lavra com muita intensidade e há projeções a cerca de uma centena de metros da cabeça do incêndio". "Neste momento [16h45] não há habitações ou localidades em risco e estão a ser mobilizados meios para o local", disse.

Estão no combate ao incêndio 273 operacionais, apoiados por 71 veículos e 12 meios aéreos. O fogo lavra numa zona de mato e de floresta próximo da aldeia de São Francisco de Assis, no concelho da Covilhã (distrito de Castelo Branco), e o alerta foi dado às 15h00.