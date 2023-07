Portugal escapa a onda de calor, mas há noites tropicais no Algarve

Portugal está a passar ao lado da onda de calor que tem afetado a Europa, com as temperaturas a superarem (em muito) os 40 graus em países como a Espanha, a Grécia e a Itália. A tendência é de que, pelo menos nas próximas duas semanas, o País mantenha valores “dentro do normal para a época ou um pouco abaixo até”, explica Bruno Café, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Há, no entanto, uma exceção a sul, com “a região do Algarve, em particular no Sotavento algarvio, em que as temperaturas estão mais elevados, até com as noites tropicais, com mínimas superiores a 20 graus”, adianta o especialista.

Já para agosto, as previsões apontam para temperaturas dentro do considerado normal para a época ou apenas um pouco acima disso.