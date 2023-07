“Falta de condições de higiene” e “pragas”: ASAE suspende 11 alojamentos locais em Lisboa em operação de combate ao tráfico de pessoas

Onze estabelecimentos de alojamento local (AL) foram suspensos pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), anunciou esta terça-feira aquela instituição após ter participado numa operação conjunta internacional para “desmantelar uma associação criminosa responsável pela circulação na Europa de imigrantes em situação ilegal”. Em comunicado, a ASAE confirma ainda que foram instaurados seis processos de contraordenação.

Em causa estão sobretudo infrações de “falta de registo de alojamento local, falta de condições de higiene, presença de pragas, falta de condições de segurança e medidas de proteção, violação de dados pessoais, captação e gravação de imagens sem a devida autorização, entre outras”.

Estas suspensões e contraordenações são resultado de uma operação global conjunta coordenada pela EUROJUST e EUROPOL em cooperação com Polícia Judiciária (PJ) e os Serviços de Estrangeiros e Fronteira (SEF) e dirigida ao combate ao tráfico de pessoas e auxílio à imigração ilegal. A ASAE fiscalizou mais de uma dezena de alojamentos locais localizados na cidade de Lisboa, onde se encontravam alojados mais de uma centena de imigrantes, alguns dos quais em situação de permanência irregular em território nacional.

“A ASAE continuará a desenvolver ações de fiscalização, no âmbito das suas competências, em todo o território nacional, em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos, na salvaguarda da segurança dos consumidores e na verificação do cumprimento da regulamentação vigente”, pode ler-se na nota enviada às redações.

A PJ desmembrou, esta segunda-feira, uma rede que trazia pessoas de outros países europeus para se legalizarem em Portugal com documentos falsos. A investigação permitiu identificar 337 viagens com este propósito, entre Lisboa e Paris, o que, no total, representa cerca de 6000 imigrantes transportados, a maioria vítimas de tráfico e promessas enganadoras de uma legalização rápida num país europeu.