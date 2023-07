Denúncia sobre alegada morte de criança de 14 meses numa seita da zona centro chega à Justiça

Uma denúncia sobre a morte de uma criança com pouco mais de um ano de idade, numa herdade de uma seita que vive na zona centro, chegou ao Ministério Público , de acordo com um familiar de um membro que vive no seio da congregação espiritual. A queixa sobre esta morte terá partido de um advogado do sul do país.

O Expresso fez perguntas ao gabinete de comunicação da Procuradoria-Geral da República, mas até ao momento não obteve qualquer resposta. Foram também enviadas perguntas à Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens sobre este caso. O gabinete de comunicação garantiu, sem adiantar muitos detalhes, que “as questões relacionadas com crianças que fazem parte do referido grupo de pessoas correm termos no Tribunal”.

De acordo com informações obtidas pelo Expresso, a criança morreu em abril do ano passado. O grupo espiritual terá feito uma cerimónia fúnebre e cremado o corpo da criança.

“O MP tem de apurar as razões pelas quais o grupo espiritual decidiu fazer uma cremação ao corpo da criança, quais as causas da morte do rapaz e perceber se de facto não houve intervenção de um médico para evitar aquela tragédia”, diz ao Expresso uma fonte próxima do processo.

O nascimento da criança foi registado na página do Instagram desta seita, ao contrário da cerimónia de cremação. Outra fonte recorda que as crianças que ali residem não são acompanhadas por técnicos de saúde, o que causa grande preocupação entre as autoridades.

Uma reportagem da revista “Visão” revelou que a seita é liderada por um antigo chef de cozinha estrangeiro e que tem pretensões de ali formar um reino independente.

Os acólitos vivem em isolamento numa quinta situada numa pequena freguesia do centro do país cujo dono é um excêntrico jogador de futebol estrangeiro. Estarão ali a residir entre 40 a 100 pessoas naquela quinta onde - como relatou a “Visão” - os forasteiros não são bem-vindos.

Na página do Instagram, a seita revela dezenas de fotos e vídeos da vida naquela comunidade.

Segundo a revista, tanto o MP, como a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), a GNR e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), têm inquéritos abertos sobre esta seita.