Atropelamentos em Portugal: ter mais zonas com velocidade máxima de 30 km/h é um “desígnio”, mas não basta mudar o sinal de trânsito

José Fernandes

Rui Ribeiro, presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), defende que é preciso reduzir velocidades de circulação, mas que também é necessário adaptar as vias. “Não é concebível que as estradas sejam o foco de um problema de saúde pública, onde as pessoas morrem ou ficam incapacitadas para o resto da vida”