Todos os exames do secundário tiveram média positiva, à exceção de Geometria Descritiva

A média alcançada pelos alunos no exame nacional de Português do ensino secundário subiu 1,6 valores relativamente ao ano passado, tornando-se uma das três provas com nota mais alta (12,5 valores), entre as que tiveram mais inscritos. Mas não foi a única a melhorar. No total, os resultados subiram em dez exames.

Biologia e Geologia, o exame realizado pelo maior número de estudantes (38617) e que serve de prova de ingresso para Medicina, por exemplo, também melhorou, subindo de 10,8 para 11,4 valores. Já a Matemática A e a Física e Química A, que são igualmente duas das provas mais concorridas, a média baixou 0,9 e 0,5 valores, respetivamente, mas manteve-se, ainda assim, positiva em ambos os casos (11 valores a Matemática A e 11,2 a Física e Química).

Todos os exames nacionais do secundário registaram, aliás, uma média superior a dez valores, com exceção da prova de Geometria Descritiva A, que se ficou pelos 9,7, de acordo com os dados do Ministério da Educação, divulgados esta segunda-feira.

Inglês, com média de 14,8 valores, Desenho A, com 13,7, e Português, com 12,5, foram as três provas em que os alunos conseguiram notas mais altas, entre as que foram realizadas por pelo menos 2500 estudantes.

Recorde-se que, pelo terceiro ano consecutivo, os alunos do secundário apenas tiveram de fazer os exames nacionais para efeitos de acesso ao ensino superior e não para a conclusão das respetivas disciplinas. A alteração foi feita na sequência da pandemia e manteve-se até agora.

Estas oscilações nas médias vão ter agora consequências nas notas de ingresso exigidas pelos cursos, sobretudo entre os mais disputados.