Sete meios aéreos e mais de 200 operacionais combateram incêndio em Oliveira do Hospital

Sete meios aéreos e mais de 200 operacionais combateram na tarde desta segunda-feira um incêndio com duas frentes ativas no concelho de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra. O alerta inicial surgiu pelas 15h, tendo sido dado como controlado três horas e meia depois. O combate às chamas entrou em fase de conclusão, segundo as autoridades, pelas 21h45.

José Francisco Rolo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, em declarações ao Expresso relatou que o incêndio chegou a ter três frentes, uma delas controlada mais cedo. Pelas 17h30, continuavam ativas uma frente próxima à Quinta de São Pedro, em Lagares da Beira, “mais perigosa” por estar próxima de uma bomba de gasolina, e outra perto da Quinta do Poeiro, em Lajeosa, onde se continuavam a fazer descargas.

O incêndio começou ao início da tarde, “numa altura em que corria vento e estava uma temperatura mais elevada”, referiu José Francisco Rolo ao Expresso — o concelho de Oliveira do Hospital atingiu hoje uma temperatura máxima de 33ºC e vento de elevada intensidade, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O autarca destaca que o combate feito de forma rápida, num “ataque musculado” levado a cabo por mais de duas centenas de operacionais, dois aviões e dois helicópteros, preveniu o avanço das chamas.

O combate às chamas foi feito por operacionais “de toda a região”, explicou, com um reforço de meios aéreos vindos de Viseu.

O presidente da autarquia local sublinhou ainda que, nesta altura do ano, e perante a repetição de algumas situações deste género, a vigilância constante pela Proteção Civil tem localizado ignições e prevenido situações de maior gravidade.