PJ desmembra rede que trazia pessoas de outros países europeus para se legalizarem em Portugal com documentos falsos

A Unidade Nacional Contra Terrorismo da Polícia Judiciária realizou esta segunda-feira uma operação com vista ao desmantelamento de uma organização com atividade criminosa que operava em Portugal, França, Espanha e Alemanha, suspeita da prática de crimes de associação criminosa, tráfico de pessoas, auxilio à imigração ilegal e falsificação de documentos.

A rede, que a PJ diz ter desmantelado, “proporcionava a imigrantes em situação irregular em toda a Europa, a possibilidade de se deslocarem a Portugal no sentido de regularizar a sua situação junto do SEF, com vista à obtenção de autorizações de residência, na sua grande maioria recorrendo a documentos falsificados”, lê-se no comunicado, assinado em conjunto pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público.

A investigação permitiu identificar 337 viagens com este propósito, entre Lisboa e Paris, o que, no total, representa cerca de 6000 imigrantes transportados, a maioria vítimas de tráfico e promessas enganadoras de uma legalização rápida num país europeu.

A operação policial foi desenvolvida em várias fases, com a “execução e cumprimento de 18 mandados de busca domiciliária, bem como seis mandados de detenção”. Além das áreas em redor da Almirante Reis, a avenida no centro de Lisboa onde se concentram vários alojamentos alugados maioritariamente por imigrantes, a ação da PJ estendeu-se também a Vila Franca de Xira e a várias localizações na Margem Sul do Tejo, que o comunicado não especifica.

Lei portuguesa favorece regularização de imigrantes

No decorrer da ação, que contou com o apoio a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) a PJ executou também mandados de busca não domiciliários, nomeadamente a estabelecimentos hoteleiros ligados ao que a PJ acredita ser a tal rede criminosa que se valia de uma lei que só existe em Portugal, e que permite a regularização através do trabalho, ou seja, não é preciso um contrato prévio de trabalho para entrar em Portugal e começar o processo de regularização. É o que está estabelecido no artigo 88.º da Lei de Estrangeiros de 2017.

Os suspeitos exigiam somas avultadas de dinheiro para ajudar os imigrantes a dar início ao processo de regularização no site do SEF, primeiro passo para a residência legal em Portugal, coisa que nem sempre faziam.

A PJ apanhou ainda, em flagrante, viaturas de transporte com imigrantes a bordo, que se preparavam para entrar em território nacional. Esta operação envolveu a participação de cerca de 110 elementos da Polícia Judiciária. A investigação terá começado já no início de 2022, por causa de uma denúncia das autoridades francesas de que havia pessoas com pedidos de residência em curso domiciliados em Portugal à procura de emprego em outros países, disse ao Expresso uma fonte próxima da investigação.

As autoridades judiciárias europeias (EUROJUST) assumiram a coordenação das diferentes investigações, com o apoio da Europol.