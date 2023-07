Os filhos dos bairros sociais têm o triplo dos estudos dos pais e metade sai dos bairros, onde há cada vez mais quem viva só

Em Lisboa há 66 bairros municipais, com 3200 prédios, 21.850 casas, 61 mil habitantes. A Gebalis, gestora dos imóveis sociais da capital, tem a lista com o nome de cada inquilino e respetivo agregado. Mas as identidades dizem-lhe pouco sobre quem são os verdadeiros donos e filhos dos bairros, não lhe dá o perfil global, as habilitações e ocupações, os trajetos dos que aí cresceram ou se fizeram velhos, não lhe diz se encontraram mais portas de saída ou paredes-travão, se ficaram por gosto e vontade ou resignados na impossibilidade de saltar dali para fora.

A tarefa de encontrar respostas foi atribuída pela empresa municipal ao Centro de Estudos Aplicados (CEA) da Universidade Católica, sob coordenação dos professores Rute Xavier e Ricardo Ferreira Reis. Da base de dados telefónica da Gebalis tiraram a amostra dos moradores, representativa em termos geográficos, com mais gente dos maiores bairros, como o Padre Cruz, Alta de Lisboa, Condado, Boavista, Flamenga e Armador, e predomínio das freguesias de Marvila, Santa Clara e Carnide.

