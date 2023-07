Retrato de um Portugal desigual: alunos com menos recursos têm muito melhores notas no Norte e Centro do que no Alentejo e Lisboa

São muitas as análises que demonstram claramente que as condições socioeconómicas das famílias condicionam o sucesso escolar dos alunos. Mas o que um novo estudo divulgado no final desta semana mostra de forma inédita é que em Portugal, apesar da reduzida dimensão do território, existem diferenças enormes entre municípios quanto ao impacto das habilitações, rendimento e emprego dos pais nos resultados dos filhos na escola.

Segundo o estudo “Da desigualdade social à desigualdade escolar nos municípios de Portugal”, realizado pelo Edulog (think tank para a educação da Fundação Belmiro de Azevedo) e uma equipa de investigadores da Nova School of Business and Economics, há concelhos onde passar sempre de ano ou acumular chumbos continua a estar muito dependente do estatuto socioeconómico das famílias, como se uma condição levasse forçosamente a outra. E outros onde as diferenças de desempenho escolar entre alunos com mais ou menos recursos são muito reduzidas. Por outro lado, ainda que se tenha verificado em todos os municípios uma relação positiva entre o nível socioeconómico e o desempenho escolar, existem diferenças substanciais em termos dos resultados de alunos com as mesmas condições de partida mas residentes em municípios distintos.

