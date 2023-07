Que grande salto deu a seleção feminina de futebol? Saiba o que dizem os dados

Pela primeira vez, a seleção portuguesa feminina de futebol vai participar no Mundial que decorre na Austrália e Nova Zelândia entre 20 de julho e 20 de agosto. Portugal faz parte do Grupo E, com os Estados Unidos, a equipa que venceu o último Mundial e que mais títulos conquistou, além dos Países Baixos e do Vietname, que também se estreia num Mundial.

No ranking da FIFA, a 5 de julho deste ano, os Estados Unidos ocupavam a 1ª posição, com a melhor classificação, seguidos pela Alemanha e a Suécia. Portugal está com 1745 pontos, na 21ª posição, o melhor lugar alcançado pela seleção nacional feminina nos últimos 20 anos, segundo os dados da FIFA. Em 2007 a seleção ocupava a 47ª posição e em 2018 já estava 15 lugares acima. A evolução foi ainda mais acelerada na última década.