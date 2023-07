Jonas foi traído por Diamantino e pagou a três assassinos nórdicos para o eliminarem em Lisboa: falharam, foram presos e um já desapareceu

Uma transação falhada de uma grande quantidade de cocaína no porto de Setúbal deixou furioso Jonas, um barão da droga sueco, que não chegou a receber a sua encomenda como combinado com um traficante português chamado Diamantino. Durante um ano, o nórdico planeou vingar-se do homem que lhe ficara com o produto. No final, contratou três assassinos profissionais membros de um clube motard ligado a vários crimes na Dinamarca com um único fim: matarem o português a sangue-frio.

O trio percorreu três mil quilómetros em março do ano passado, todos devidamente armados, para cumprir a missão a troco de uma elevada quantia. Atravessaram a fronteira pelo sul de Espanha, onde alugaram um Mercedes, e já em Portugal um cúmplice arranjou-lhes uma scooter: o objetivo era o de se poderem mover com agilidade num país que não conheciam, mas do qual tinham coordenadas geográficas concretas. Uma delas era a morada de um stand em Odivelas de que Diamantino era proprietário.

