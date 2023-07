“Não se encosta e é trabalhadora”: Supremo mantém juíza que tem recurso de Mexia para analisar há dois anos e nove meses no caso EDP

O Supremo Tribunal de Justiça decidiu deixar nas mãos da juíza Maria da Conceição Gonçalves o recurso de António Mexia e Manso Neto contra as medidas de coação decretadas por Carlos Alexandre no caso EDP. A desembargadora tem o recurso em mãos há dois anos e nove meses, já pediu para sair depois de ter sido eleita presidente de uma secção da Relação de Lisboa, admite que cometeu “erros”, mas o STJ considera que não há “motivos sérios” para pôr em causa a sua imparcialidade: “Muito embora compreendamos as preocupações legítimas manifestadas pelos requerentes com a espera (…) não nos parece que o presente incidente de recusa seja o meio processual próprio para atacar esse problema, mas antes o de aceleração processual” argumenta o conselheiro José Eduardo Sapateiro.