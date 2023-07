“Muitos jovens fazem o seu bricabraque religioso no supermercado da globalização, mas há também quem vá para movimentos muito conservadores”

Qual é o papel e a importância da religião na vida de um jovem?

Só colocar esta pergunta implica já uma série de definições de grande complexidade. Quando se pergunta qual o papel da religião na vida de um jovem, temos de dividir os jovens e os muitos jovens. Além disso, temos de olhar para a palavra religião e entendê-la sobre uma série de perspetivas. Se entendemos a palavra religião no sentido tradicional de uma instituição, de uma hierarquia, estrutura bastante organizada, dogmática clerical, temos que dizer que todos os inquéritos pelo mundo ocidental nos mostram que os jovens estão em desfasamento relativamente a essa religião. Essa religião, hoje, não atrai os jovens na esmagadora maioria. Em sociologia fala-se muito da religião herdada, que vem dos nossos pais, dos nossos avós e está em decadência perante essa grande amálgama que são os jovens. No entanto, religião pode não significar apenas isto e a palavra religião, por exemplo, pode abrir-se a significados mais no campo da espiritualidade. Aí, há muitos vetores de espiritualidade que atraem os jovens como, por exemplo, uma série de tribos urbanas ligadas à arte, à música… O mais óbvio são os graffitis, que estão repletos de simbologia espiritual, religiosa e mística. Claro que muitas vezes quem os usa não está completamente por dentro dos códigos. Por exemplo, o mais clássico nesta questão é a simbologia maçónica, que é brutalmente usada pelos graffitis e, se calhar, quem usa não está de acordo ou não chega sequer a conhecer o que são os cânones da interpretação clássica desses símbolos. Contudo, usa-os e para eles tem algum significado no âmbito do místico.