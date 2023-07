Após nomeação do Papa Francisco, Américo Aguiar vai ser o sexto cardeal português: quem são os outros cinco?

Américo Aguiar, o bispo auxiliar de Lisboa responsável pela organização da Jornada Mundial da Juventude, vai ser elevado a cardeal no próximo dia 30 de setembro, anunciou este domingo o Papa Francisco. Passada essa data, Aguiar tornar-se-á no sexto cardeal português, o quarto com estatuto de cardeal eleitor e direito de voto num futuro conclave. Mas quem são os cinco cardeais portugueses atualmente no ativo? Por ordem cronológica de elevação, José Saraiva Martins, Manuel Monteiro de Castro, Manuel Clemente, o cardeal-patriarca de Lisboa, António Marto e José Tolentino Mendonça, designado cardeal pelo Papa Francisco em 2019. Destes, apenas os últimos três têm direito de voto num futuro conclave, isto porque José Saraiva Martins e Manuel Monteiro de Castro já ultrapassaram os 80 anos, pelo que já não são eleitores. José Saraiva Martins, com 91 anos, foi criado cardeal pelo Papa João Paulo II em 2001 e deteve cargos de algum relevo ao longo da sua atividade eclesiástica. Destaca-se a sua nomeação como prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, um cargo que ocupou até 2008 e a partir do qual teve um papel importante na proposta de canonização dos Pastorinhos de Fátima. Pela mão do papa Bento XVI, subiu em 2009 ao título de cardeal-bispo da Palestrina, um dos mais prestigiados da Igreja Católica. Designado cardeal onze anos depois, Manuel Monteiro de Castro começou a sua carreira eclesiástica no serviço diplomático da igreja católica em 1968, tendo sido secretário das nunciaturas do Panamá, Guatemala, Vietname e Camboja, Austrália e México ao longo de duas décadas. Muito dedicado à promoção da Igreja fora do território europeu, foi nomeado em 1985 arcebispo titular de Benevento e marcou presença em El Salvador, nas Honduras, no Lesoto e em Espanha e Andorra como núncio apostólico, o cargo mais alto da diplomacia vaticana. Em 2012, foi nomeado penitenciário-mor do Supremo Tribunal da Penitenciária Apostólica, cargo que corresponde à chefia de um dos três tribunais da chamada Cúria Romana, o órgão administrativo da jurisdição eclesiástica da Igreja Católica em Roma. Cessou funções nesse mesmo tribunal apenas um ano mais tarde, já que ultrapassara os 75 anos, a idade canónica para pedir a resignação. Atualmente, detém o título de Cardeal-Presbítero de São Domingos de Gusmão, tendo sido elevado pelo Papa Francisco em 2022. Já Manuel Clemente é uma figura mais consolidada na esfera pública portuguesa, detendo atualmente a posição de cardeal-patriarca de Lisboa, que ocupa há 10 anos. Foi designado cardeal pelo Papa Francisco em 2015 e está, neste momento, de saída do Patriarcado da capital. A dias de completar 75 anos, Clemente expressou em entrevista à Rádio Renascença a necessidade de Lisboa encontrar "um bispo a condizer com a juventude".

Com uma vasta experiência nas estruturas da Igreja Católica em Portugal, tendo sido bispo auxiliar de Lisboa entre 1999 e 2007 e bispo do Porto entre 2007 e 2013, e detentor de um Prémio Pessoa atribuído em 2009 pela “sua intervenção cívica”, os últimos meses de Clemente têm sido marcados pelas investigações aos abusos sexuais na Igreja Católica. Em 2022, uma notícia do jornal “Observador” deu conta que o atual patriarca "teve conhecimento de uma denúncia de abusos sexuais de menores relativa a um sacerdote do Patriarcado e chegou mesmo a encontrar-se pessoalmente com a vítima, mas optou por não comunicar o caso às autoridades civis e por manter o padre no ativo com funções de capelania". Em resposta, o cardeal assegurou numa carta aberta que "desde a primeira hora" deu instruções "para que a Tolerância Zero e a Transparência Total sejam regra conhecida de todos" quanto ao abuso de menores. Pediu desculpa por várias vezes a todas as vítimas de abuso, vincando no dia 6 de abril do ano passado que esse pedido era “institucional e convicto”. Um dos nomes mais falados como potencial sucessor de Clemente é precisamente o de Américo Aguiar, podendo a sua nomeação como cardeal sugerir que o bispo auxiliar de Lisboa é agora o melhor posicionado entre todos os candidatos.