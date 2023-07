Festival da Comida junta milhares de pessoas no Porto (vídeo)

O Festival da Comida Continente continua este domingo no Porto. Entre as novidades estão a zona dedicada ao Oktoberfest e um slide gigante para crianças.

Destacam-se as bebidas de várias regiões do país. A praça dos vinhos com, 35 produtores, é o local ideal para os amantes de vinicultura. Pelo recinto há repententes e estreantes no festival.

A roda gigante faz as delicias de muitos, principalmente os mais novos.

Este ano, o festival conta com 5 “chefs” a cozinhar pratos tradicionais e ainda com o Chef Chackal responsável pela zona dos grelhados.

Milhares de pessoas já passaram pelo Festival da Comida.