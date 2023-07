Mattoso por Marcelo: Morreu "um dos grandes sábios portugueses"

O Primeiro-ministro António Costa reagiu à morte no historiador no Twitter, que apelidou de “referência maior da cultura”. “Foi com profunda tristeza que soube do falecimento do historiador José Mattoso, figura notável da nossa historiografia”, escreveu. “Devemos-lhe um novo olhar sobre a nossa identidade, um conhecimento profundo do nosso passado e um cuidado na preservação da memória do país”.

Também no Twitter, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, lamentou o desaparecimento do historiador, “uma enorme perda para a ciência e cultura portuguesas”. "Mas ficam o seu exemplo de vida e a sua interpretação histórica de Portugal, que continuarão a iluminar-nos", acrescentou.