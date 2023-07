Linhas Amarela e Verde do metro de Lisboa encerradas até às 12 horas

José Fernandes

As linhas Amarela (do Rato a Odivelas) e Verde (de Telheiras ao Cais do Sodré) Metropolitano de Lisboa estão encerradas este sábado da parte da manhã para conclusão de trabalhos de expansão da rede, reabrindo na totalidade e "com a circulação normalizada" às 12h00, de acordo com a empresa.