Governo recua na posição sobre centros de saúde após reuniões com sindicatos

No único documento negocial apresentado aos sindicatos até agora, o Governo debruçava-se sobre o funcionamento das unidades de saúde familiar (USF), que passarão todas a modelo B, com a remuneração dos profissionais a depender do cumprimento de objetivos. Mas aquilo que parecia um alargamento do modelo já existente defraudou, na verdade, as expectativas do sector. Entre as medidas propostas estava o fim do pagamento de domicílios e a redução dos suplementos de orientador e de coordenador. Mas também uma “alteração das atividades específicas”, que, segundo a Federação Nacional dos Médicos (FNAM), “coloca os médicos perante a decisão perversa de cumprir com as boas práticas na prescrição de medicamentos e de exames para não serem prejudicados na sua remuneração”.

