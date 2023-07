Clínica dentária deixa clientes com tratamentos inacabados após pagamento

Dezenas de pessoas protestaram esta sexta-feira de manhã em frente a uma clínica dentária em Braga, queixando-se de que foram burladas. Haverá casos em todo o país praticados por esta rede de clínicas de saúde oral. Muitas pessoas queixam-se de tratamentos inacabados e exigem recuperar os milhares de euros que adiantaram.

A rede de clínicas dentárias Swiss Dental Services terá burlado centenas de clientes por todo o país. Esta manhã em Braga estiveram concentrados dezenas de lesados à porta de uma das clínicas. Queixam-se de tratamentos inacabados e exigem recuperar os milhares de euros que lá deixaram.

A ideia era ficarem com um sorriso no rosto, mas há muito que não mostram os dentes entre clientes. As queixas multiplicam-se, em causa está o não cumprimento de tratamentos contratualizados com a clínica dentária Swiss Dental.

Trata-se de uma rede com 12 clínicas dentárias por todo o país que burlou centenas de clientes depois de receber os pagamentos, desapareceu sem deixar rasto

A rede oferecia vantagens como pagamentos facilitados, preços mais baixos e descontos que iam até 60%. Alegada publicidade enganosa nas redes sociais e clientes que perceberam rapidamente que o barato sai caro

A Ordem dos Médicos Dentistas entregou à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, em fevereiro de 2022, um ofício a dar conta da alegada prática de exercício ilegal de Medicina Dentária em clínicas da rede, na sequência de perto de 100 denúncias que deram entrada na Ordem.

Resta à ordem esperar e deixar algumas recomendações.